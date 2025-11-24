Moschea abusiva a Padova ultimatum del Comune

Tre mesi di tempo per mettersi in regola, ripristinare il legittimo stato dell'immobile. Il Comune di Padova, con una apposita ordinanza, ha dato un ultimatum ai fedeli musulmani e al loro centro islamico trasformato in moschea abusiva. Se non lo rispettano, saranno gli stessi fedeli a dover pagare la ristrutturazione. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Moschea abusiva a Padova, ultimatum del Comune

Altre letture consigliate

Chiude la Moschea di via Turazza a Padova che rimarrà attiva solo come Centro Culturale e non più come luogo di preghiera in quanto abusiva. Dopo la denuncia dell’europarlamentare della Lega Cisint sono scattate le verifiche del Comune e l’Ordinanza ch - facebook.com Vai su Facebook

Padova, il Comune lancia l'ultimatum alla moschea abusiva - Tragedia nel Napoletano, trovata morta in strada: Barbara aveva 45 anni, lascia 2 figlie I figli di Macaulay Culkin guardano Mamma ho perso l’aereo con lui ma non sanno che è Kevin Tragedia in ... Si legge su msn.com

Moschea alla Stanga, è abuso edilizio: scatta la demolizione - Dopo la mobilitazione della scorsa estate, Palazzo Moroni passa alle vie di fatto. Secondo ilgazzettino.it

Padova, un'altra moschea abusiva: viaggio nell'ex negozio dove si diventa islamici - Padova est sta diventando una sorta di enclave musulmana nel silenzio dell’amministrazione comunale di sinistra: è da marzo che i cittadini, terrorizzati, si lamentano della presenza di bengalesi in ... iltempo.it scrive