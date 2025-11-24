Mosca | nessuna notizia su colloqui pace

12.31 Mosca "non ha ricevuto alcuna informazione" sugli esiti dei colloqui a Ginevra tra una delegazione Usa e una ucraina. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Peskov. "Naturalmente seguiamo molto attentamente i messaggi dei media, abbondanti negli ultimi giorni anche da Ginevra". Dai media "notate alcune correzioni" ha aggiunto ma,ha sottolineato, "riteniamo impossibile e inappropriato discutere attraverso i media. Non vogliamo farlo. "Aspettiamo, evidentemente il dialogo continua,alcuni contatti proseguiranno". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Leggi anche questi approfondimenti

Il negoziatore #Umerov: "Sono rispettate le priorità chiave dell’#Ucraina". Poi da Bruxelles arriva una controproposta in 24 punti: no alla riduzione dell’esercito, sì all’ingresso nella #Nato, nessuna cessione di territori a Mosca - facebook.com Vai su Facebook

Confermato dunque un progetto di accordo, concordato da Washington e Mosca, con contenuti che però paiono difficili da accettare per Kyiv. Compatta l’Europa che dice: “Nessuna pace sopra la testa degli ucraini”. Vai su X

Mosca: a noi non è arrivata nessuna notizia ufficiale su colloqui pace - Mosca "non ha ricevuto alcuna informazione ufficiale" sugli esiti dei colloqui a Ginevra tra una delegazione Usa e una ucraina. Si legge su rainews.it

Usa e Ucraina: «L'accordo di pace deve rispettare la sovranità di Kiev»: la dichiarazione congiunta con gli Usa. Cremlino: nessuna informazione su colloqui - Il prezzo del gas scende sotto i 30 euro, per la prima volta da maggio 2024, mentre si guarda ai colloqui per la pace tra Russia e Ucraina. ilmessaggero.it scrive

Cremlino, nessuna informazione sui colloqui in Svizzera' - Non è previsto al momento alcun incontro tra russi e americani sul piano per l'Ucraina entro questa settimana. Come scrive ansa.it