Pavia, 24 novembre 2025 – Franco Brera, ultimo dei 4 figli del grande giornalista e scrittore Gianni Brera, scomparso nel 1992 in un incidente stradale nel Lodigiano, è morto improvvisamente a Santa Margherita Ligure (Genova). Lo rende noto il Gruppo dei giornalisti sportivi Glgs, ricordando che il primogenito di Brera era morto prematuramente nel 1944, negli anni '80 era scomparso per malattia il secondo figlio e nel 2019 il terzo stroncato da un infarto in metropolitana a Milamo. Franco Brera, che aveva 74 anni, era stato per breve tempo cronista negli anni '70 al Giorno, il giornale per il quale il padre ha scritto pagine storiche, per poi dedicarsi alla sua grande passione, la musica e la musicologia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Morto Franco Brera, ultimo dei 4 figli del grande giornalista Gianni Brera