Morte di Giada Zanola la migliore amica e il fidanzato | Aveva paura dell' ex

Due testimonianze chiave in un processo dai molti punti oscuri: si è tenuta oggi, lunedì 24 novembre, a Padova la terza udienza del processo ad Andrea Favero, il 39enne autotrasportatore che avrebbe ucciso la 33enne ex compagna Giada Zanola gettandola da un cavalcavia sull'autostrada A4 nella. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Morte di Giada Zanola, la migliore amica e il fidanzato: «Aveva paura dell'ex»

