C hi ha vissuto la propria adolescenza nei primi anni Duemila la ricorderà sicuramente. Vistosa e morbidissima, la tuta in ciniglia è ancora il simbolo di un'epoca in cui il glamour non conosceva mezze misure. Indossata con orgoglio da ogni It Girl del periodo, da Paris Hilton a Lindsay Lohan, oggi l'iconica jumpsuit vellutata è tornata a far parlare di sé. Reinterpretata in chiave minimal dalle nuove generazioni e resa più lussuosa dai brand internazionali, è la prova che nella moda, prima o poi, tutto torna.

© Iodonna.it - Morbida, vellutata e ultra glamour, oggi la tuta delle It Girl di inizio millennio è più sobria che mai