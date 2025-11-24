Morbida vellutata e ultra glamour oggi la tuta delle It Girl di inizio millennio è più sobria che mai

Iodonna.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

C hi ha vissuto la propria adolescenza nei primi anni Duemila la ricorderà sicuramente. Vistosa e morbidissima, la tuta in ciniglia è ancora il   simbolo di un’epoca in cui il glamour non conosceva mezze misure. Come vestirsi a novembre 2025: 5 look caldi, pratici e ultra glam X Leggi anche › Come vestirsi a novembre 2025? 5 look perfetti per sfidare i primi freddi Indossata con orgoglio da ogni It Girl del periodo, da Paris Hilton a Lindsay Lohan, oggi l’iconica jumpsuit vellutata è tornata a far parlare di sé. Reinterpretata in chiave minimal dalle nuove generazioni e resa più lussuosa dai brand internazionali, è la prova che nella moda, prima o poi, tutto torna. 🔗 Leggi su Iodonna.it

morbida vellutata e ultra glamour oggi la tuta delle it girl di inizio millennio 232 pi249 sobria che mai

© Iodonna.it - Morbida, vellutata e ultra glamour, oggi la tuta delle It Girl di inizio millennio è più sobria che mai

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Zendaya con un blazer corto ultra glamour: il look che ha scosso la settimana della moda - L'attrice e produttrice americana Zendaya ha nuovamente scosso la Settimana della Moda con un look ultra glamour. Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Morbida Vellutata Ultra Glamour