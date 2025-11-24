Monza un morto riaffiora dal Lambro | il giallo delle ferite alla testa
Monza – Erano passate da poco le 15 di oggi lunedì 24 novembre quando un uomo a spasso con il cane ha avvistato il corpo di un uomo nell’alveo del fiume Lambro all’altezza della Valle dei Sospiri e del Ponte delle Catene. Le squadre speciali Saf (Speleo alpino fluviali) dei vigili del fuoco di Monza e Brianza hanno recuperato la salma e l’hanno affidata alle autorità per i rilievi del caso. Dai primi esami il cadavere, appartenente a un uomo di 70-80 anni circa, presentava ferite alla testa, compatibili sia con una caduta accidentale che con una colluttazione. Sul caso indagano gli agenti della Squadra Mobile e della Volante della Questura di polizia di Monza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
