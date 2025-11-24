Montecitorio a porte aperte per la Notte dei Musei sabato 29 novembre
ROMA – Sabato 29 novembre, in concomitanza con la Notte dei Musei, si svolge “Montecitorio a porte aperte”. Alle 20, in Piazza Montecitorio, esibizione della Banda musicale dell’Esercito italiano diretta dal Maestro, Maggiore Filippo Cangiamila. Il concerto si apre con l’Inno nazionale e termina con l’Inno europeo. Nel corso della visita a Palazzo, i partecipanti possono assistere all’esibizione di danze e musica della tradizione sarda dell’Associazione “Nuovo Gruppo Folk Lungoni”, di Santa Teresa di Gallura. Ingressi dalle 20 alle 00.30. Prenotazioni a partire dalle 10 di oggi. Info: https:eventi. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
