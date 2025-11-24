Monreale gestione dell’acqua ad Amap | ecco come segnalare guasti e disservizi

Monrealelive.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Monreale – Da oggi il servizio idrico della città cambia completamente gestione. Il Comune ha reso noto che la gestione dellacqua passa interamente nelle mani di Amap S.p.A., l’Azienda Metropolitana Acque Palermo. Si apre così un nuovo capitolo per la rete idrica comunale, con la promessa di un servizio più efficiente e all’altezza delle necessità dei . L'articolo proviene da Monrealelive.it. 🔗 Leggi su Monrealelive.it

monreale gestione dell8217acqua ad amap ecco come segnalare guasti e disservizi

© Monrealelive.it - Monreale, gestione dell’acqua ad Amap: ecco come segnalare guasti e disservizi

Leggi anche questi approfondimenti

monreale gestione dell8217acqua amapMonreale, ufficializzata la gestione del servizio idrico ad Amap S.p.A - Operativo il nuovo Numero Verde MONREALE, 24 novembre – Il Comune di Monreale ha ufficializzato il passaggio della gestione del Servizio Idrico Integrato ... monrealenews.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Monreale Gestione Dell8217acqua Amap