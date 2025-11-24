mobilitazione per la neve la provincia aretina si sveglia congelata

Arezzo, 24 novembre 2025 – “Le abbiamo salate a dovere.” dice un operaio in cima alla Consuma coperta di neve. Quelle “salate” sono le strade del Casentino e della Valtiberina, finite per 72 ore nel mirino del “generale inverno”. E per questo attraversate in lungo e in largo per due notti consecutive dagli spargisale. Venti squadre della Provincia al lavoro per gestire quello che gli esperti definiscono un “fenomeno meteorologico” e tuttavia ad alto impatto per chi si è ritrovato a spalare neve davanti alla porta di casa. Ne sa qualcosa il sindaco di Chiusi della Verna, Giampaolo Tellini, che ha monitorato in diretta la situazione nel suo comune dove la neve ha sfiorato i trenta centimetri. 🔗 Leggi su Lanazione.it

