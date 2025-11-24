Mobilitazione per la neve la provincia aretina si sveglia congelata
Arezzo, 24 novembre 2025 – “Le abbiamo salate a dovere.” dice un operaio in cima alla Consuma coperta di neve. Quelle “salate” sono le strade del Casentino e della Valtiberina, finite per 72 ore nel mirino del “generale inverno”. E per questo attraversate in lungo e in largo per due notti consecutive dagli spargisale. Venti squadre della Provincia al lavoro per gestire quello che gli esperti definiscono un “fenomeno meteorologico” e tuttavia ad alto impatto per chi si è ritrovato a spalare neve davanti alla porta di casa. Ne sa qualcosa il sindaco di Chiusi della Verna, Giampaolo Tellini, che ha monitorato in diretta la situazione nel suo comune dove la neve ha sfiorato i trenta centimetri. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Contenuti che potrebbero interessarti
La neve fa cadere alcuni alberi a San Leonardo. Intervento dei vigili del fuoco nelle campagne di Abbasanta #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Piano Ghiaccio e Neve 2025, Pioltello potenzia mezzi e interventi di prevenzione Salatura preventiva e percorsi prioritari: la Task Force comunale coordina interventi per sicurezza e mobilità durante le nevicate #neve #pioltello #ghiaccio Vai su X
E' arrivata la prima neve della stagione in provincia di Arezzo - Fiocchi abbondanti in Pratomagno, Catenaia, Consuma e sul Monte Falco. Da arezzonotizie.it