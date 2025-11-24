‘Mio figlio non è pazzo | è cattivo e deve pagare’ le dure parole della madre di Vincenzo Riccardi
Una settimana dopo l’omicidio della sorella: emergono nuovi dettagli agghiaccianti. In collegamento esterno a La vita in diretta, Maria Rosaria Tommasino, madre di Vincenzo Riccardi, il 25enne accusato dell’ omicidio della sorella 23enne Noemi, ha raccontato la sua verità con parole dure e senza filtri. “Mio figlio non è matto, è solo cattivo. Molto cattivo”, ha detto, chiarendo ciò che secondo lei è la premeditazione dietro il delitto che ha sconvolto San Paolo Bel Sito e Nola. “Lo aveva programmato già da quando si era iscritto per una settimana al centro di igiene mentale e fatto la visita dalla psichiatra. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
Scopri altri approfondimenti
«Spero che mio figlio paghi. Non è vero che è così pazzo come dicono, non mi sarei mai aspettata una cosa del genere». Queste sono le parole della madre, spezzate dal dolore dopo aver visto la figlia senza vita in videochiamata. Vincenzo Riccardi, 25 anni, - facebook.com Vai su Facebook