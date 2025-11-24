mille pasti da donare la prima raccolta fondi tocca i 6 mila euro e la caritas di faenza modigliana fissa un nuovo obiettivo

Sono oltre 160 i donatori che hanno partecipato al progetto di crowdfunding “Ayoutaci ad aiutare”, attivo sulla piattaforma Idea Ginger e sostenuto da La Bcc Ravennate, Forlivese e Imolese. E' stato raggiunto e superato il primo obiettivo previsto: 6.000 euro, pari alla copertura di 1.000 pasti. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

