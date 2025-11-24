Mille pasti da donare la prima raccolta fondi tocca i 6 mila euro E la Caritas di Faenza-Modigliana fissa un nuovo obiettivo
Sono oltre 160 i donatori che hanno partecipato al progetto di crowdfunding “Ayoutaci ad aiutare”, attivo sulla piattaforma Idea Ginger e sostenuto da La Bcc Ravennate, Forlivese e Imolese. E' stato raggiunto e superato il primo obiettivo previsto: 6.000 euro, pari alla copertura di 1.000 pasti. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
? Menù del giorno – lunedì 24 novembre 2025 Mensa Universitaria – Via dei Mille 102, Sassari Il menù è indicativo e soggetto a variazioni. Allergeni consultabili al self-service. Pasti Gluten Free Solo per studenti con certificazione medica per celiac - facebook.com Vai su Facebook
Mille pasti da donare, la prima raccolta fondi tocca i 6 mila euro. E la Caritas di Faenza-Modigliana fissa un nuovo obiettivo - “Il risultato ottenuto – afferma don Emanuele Casadio, direttore della Caritas diocesana – è un segno concreto che la nostra comunità non resta indifferente" ... Lo riporta ravennatoday.it
"Sempre Aperti a Donare”: oltre 1 milione di pasti caldi donati in 5 anni - La quinta edizione di “Sempre aperti a Donare” si è conclusa con 275mila pasti donati da gennaio a maggio 2025 superando così l’obiettivo di donare 1 milione dal lancio dell’iniziativa nel 2020. repubblica.it scrive
Pasti caldi donati a chi è in difficoltà - Romagna donano pasti e conforto a chi è più fragile in provincia di Modena. Come scrive ilrestodelcarlino.it