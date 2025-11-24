Milano la protesta degli studenti | occupati i licei Cremona e Agnesi

Milano, 24 novembre 2025 – Ancora occupazioni nei licei milanesi. Questa mattina, lunedì 24 novembre, gli studenti hanno occupato il liceo scientifico Cremona, in zona viale Zara, e la sede di via Tabacchi del liceo delle scienze umane Gaetana Agnesi. Ampia la piattaforma di protesta, che va da temi internazionali come la situazione di Gaza dove proseguono i raid israeliani sulla popolazione civile e il “no” al piano di riarmo dell’Europa, a problemi che riguardano direttamente il mondo della scuola. Contestata in partecipare la n uova maturità. . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Milano, la protesta degli studenti: occupati i licei Cremona e Agnesi

