Milano controlli interforze dopo il raid choc | 4 arresti multe alle discoteche

Milano, 24 novembre 2025 – Il blitz interforze è scattato nella notte ed è andato avanti fino all’alba. Carabinieri, poliziotti, finanzieri e ghisa hanno passato al setaccio l’intero quadrante del centro che ruota attorno alla stazione ferroviaria Garibaldi, con particolare attenzione alla movida d i corso Como. Una risposta ai “gravi episodi di violenza verificatisi nei giorni scorsi”. Uno su tutto, sconvolgente: l’aggressione a coltellate del 12 ottobre subìta da un ventiduenne in via Rosales da parte di cinque ragazzi di 17 e 18 anni, arrestati martedì per tentato omicidio dagli agenti del commissariato Garibaldi Venezia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Milano, controlli interforze dopo il raid choc: 4 arresti, multe alle discoteche

