Milano, 24 novembre 2025 – Il Milan si gode la vittoria nel derby contro l'Inter e torna prepotentemente in lotta per lo scudetto. Nella sfida di ieri, i rossoneri sono stati cinici, pungendo al momento giusto e chiudendosi in difesa, respingendo tutti gli assalti dell'Inter. Un eroe è stato sicuramente Mike Maignan, che ha compiuto almeno tre parate decisive, tra le quali spicca il rigore di Calhanoglu, che il 16 rossonero ha respinto. Una vittoria stile Allegri: corto muso e ripartenze e per l'Inter non c'è stato scampo. In questo momento, in vetta alla classifica c'è la Roma di Gasperini, che ha vinto 3-1 contro la Cremonese. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Milan, Saelemaekers ci crede: “Scudetto? Il mister sa cosa fare”