Milan Saelemaekers ci crede | Scudetto? Il mister sa cosa fare
Milano, 24 novembre 2025 – Il Milan si gode la vittoria nel derby contro l'Inter e torna prepotentemente in lotta per lo scudetto. Nella sfida di ieri, i rossoneri sono stati cinici, pungendo al momento giusto e chiudendosi in difesa, respingendo tutti gli assalti dell'Inter. Un eroe è stato sicuramente Mike Maignan, che ha compiuto almeno tre parate decisive, tra le quali spicca il rigore di Calhanoglu, che il 16 rossonero ha respinto. Una vittoria stile Allegri: corto muso e ripartenze e per l'Inter non c'è stato scampo. In questo momento, in vetta alla classifica c'è la Roma di Gasperini, che ha vinto 3-1 contro la Cremonese. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Altre letture consigliate
Le “vibes da scudetto” e il senso di famiglia, Saelemaekers non ha dubbi: questo Milan ha la stessa stoffa di quello scudettato con Pioli I rossoneri lotteranno per lo scudetto? - facebook.com Vai su Facebook
Saelemaekers dopo Inter-Milan: "Scudetto? Allegri sa come vincere, vedremo alla fine" #SkySport #Saelemaekers #InterMilan #Milan #SerieA Vai su X
Milan, Saelemaekers ci crede: “Scudetto? Il mister sa cosa fare” - Il numero 56 rossonero si affida al suo allenatore per la lotta scudetto: per lui è l'uomo giusto per guidare il Milan nella marcia per il tricolore ... Come scrive msn.com
Scudetto, Saelemaekers non ha dubbi e fa sognare tutti: “C’è una coincidenza” - Alexis Saelemaekers si è reso protagonista di dichiarazioni preda della felicità al termine del derby vinto dal Milan contro l'Inter. Da spaziomilan.it
Milan, Saelemaekers: "Stessa sensazione di famiglia come l'anno dello scudetto" - In conferenza stampa è intervenuto il giocatore rossonero Alexis Saelamekers per. Secondo tuttomercatoweb.com