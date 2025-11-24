Milan parla Pulisic | Il premio di MVP se lo merita Mike Il Milan gioca sempre forte

Christian Pulisic, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' al 90' del derby Inter-Milan, partita della 12^ giornata della Serie A 2025-2026. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, parla Pulisic: “Il premio di MVP se lo merita Mike. Il Milan gioca sempre forte”

Scopri altri approfondimenti

C'È IL MILAN IN NBA EUROPE!? Clamorosa «bomba» dal vice commissioner NBA che sulla lega parla di «marchi come Real, Barça, Manchester City, PSG e AC Milan che giocano a basket» e ancora aggiunge: «[...] All’improvviso potremmo avere AC Mil - facebook.com Vai su Facebook

La Nba parla esplicitamente del Milan per il progetto Nba Europe. Accordo più vicino? Vai su X

Milan, annuncio improvviso sul futuro di Pulisic. Le parole di Moretto spiazzano - Christian Pulisic ed il Milan non hanno ancora trovato un accordo per il rinnovo di contratto: ecco la rivelazione di Matteo Moretto ... Da spaziomilan.it

Rinnovo Pulisic, il Milan ha deciso: la nuova data di scadenza del contratto. Lo statunitense è pronto a firmare - Ecco le ultimissime sul futuro del giocatore rossonero Il rinnovo di Pulisic è ormai diventato una delle priorità assolut ... Si legge su calcionews24.com

Rinnovo Pulisic, Milan tranquillo sul futuro dell'americano - Rinnovo Pulisic, il Milan è decisamente tranquillo sul futuro dell’esterno americano: spunta la clausola nel contratto dell’ex Chelsea È partito il conto alla rovescia in casa Milan per il Derby contr ... Da milannews24.com