Milan Futuro in difficoltà nelle ultime due partite Ecco quando torneranno in campo i ragazzi di Oddo

Il Milan Futuro fatica a decollare in Serie D: due sconfitte consecutive e prestazioni altalenanti. I giovani rossoneri cercano continuità e il riscatto mercoledì contro il Real Calepina per rilanciarsi in zona playoff. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Milan Futuro in difficoltà nelle ultime due partite. Ecco quando torneranno in campo i ragazzi di Oddo

