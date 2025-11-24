Prezioso 1-0 per il Diavolo nella stracittadina, grande serata a San Siro ma il tecnico livornese guarda ancora avanti e sprona i suoi Il Milan conferma la sua striscia positiva recente nei derby, i rossoneri con il gol di Pulisic piegano l’Inter e la sorpassano in classifica. Un ottimo risultato per il Diavolo, Massimiliano Allegri è contento ma invita i suoi a fare sempre meglio. – Calciomercato.it (fonte: © Ansa) Questo il commento del tecnico livornese sulla partita ai microfoni di ‘DAZN’: “Sorrido, è una bella vittoria, al termine di una bella partita. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Milan, Allegri non si accontenta: “Sorrido, ma dobbiamo migliorare con le piccole”