Migliori mogli da sposare in Skyrim | guida ai 15 personaggi più interessanti
Il mondo di Skyrim offre numerose opportunità di instaurare relazioni sentimentali con personaggi femminili, rendendo possibile convolare a nozze con diverse figure di spicco del gameplay. Un’ampia selezione di candidate permette ai giocatori di scegliere tra personalità, storie e vantaggi pratici che arricchiscono l’esperienza di gioco. le migliori candidate femminili per il matrimonio in Skyrim. 15. jordis, la guerriera nordica. Jordis, tra le Housecarl assegnate al protagonista, si distingue per le sue capacità come arciera, specializzandosi nell’uso di archi antichi come il Gauldur Blackbow. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
