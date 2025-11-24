Miglioramento grafico di cyberpunk 2077 realistico | il rischio di surriscaldare il pc
modifiche estetiche e miglioramenti grafici per Cyberpunk 2077. Cyberpunk 2077 presenta un’ampia mappa ambientata in Night City, ricca di dettagli e di atmosfere immersive. Nel corso degli anni, grazie a numerosi aggiornamenti e patch, è stato possibile affrontare molti problemi di performance e migliorare la qualità visiva del titolo. Di recente, una nuova mod ha riscosso grande interesse, portando il comparto visivo a livelli ancora più sorprendenti. una mod che trasforma night city in una vetrina di realismo. Un utente di Nexus Mods, hasker212, ha sviluppato una completa raccolta di reshade fotorealistici e ottimizzazioni visive che rivoluzionano l’aspetto grafico del gioco. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
