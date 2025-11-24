Michelangiolo di nuovo occupato | No all' accorpamento basta tagli alle scuole
“Noi studenti del Liceo Classico Michelangiolo abbiamo occupato la scuola per ribadire, ancora una volta, sempre più forte, la nostra opposizione nei confronti dell'accorpamento”. Così questa mattina, con un post su Instagram sull'account studentliceo.michelangiolo, gli studenti danno notizia. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Firenze, gli studenti del liceo Michelangiolo occupano: «Non ci accorperete nel silenzio» - Entro oggi la Città Metropolitana ha la possibilità di presentare un piano per l'area fiorentina indicando le scuole da accorpare, se non lo farà, entro il 30 la Regione dovrà varare il dimensionament ... Come scrive corrierefiorentino.corriere.it
Occupato il Liceo Michelangiolo: gli studenti protestano contro l'accorpamento - Nella notte tra domenica 23 e lunedì 24 novembre, il Liceo Michelangiolo di Firenze è stato occupato dagli studenti. Scrive 055firenze.it
Liceo Michelangiolo in agitazione: scatta l’occupazione contro il rischio accorpamento - L’accusa degli studenti: “Il vero intento del governo è tagliare fondi all’istruzione per il riarmo militare” ... Si legge su msn.com