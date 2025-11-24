Michelangiolo di nuovo occupato | No all' accorpamento basta tagli alle scuole

Firenzetoday.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Noi studenti del Liceo Classico Michelangiolo abbiamo occupato la scuola per ribadire, ancora una volta, sempre più forte, la nostra opposizione nei confronti dell'accorpamento”. Così questa mattina, con un post su Instagram sull'account studentliceo.michelangiolo, gli studenti danno notizia. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

michelangiolo di nuovo occupato no all accorpamento basta tagli alle scuole

© Firenzetoday.it - Michelangiolo di nuovo occupato: "No all'accorpamento, basta tagli alle scuole"

