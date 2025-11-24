Mia madre mi ha inconsapevolmente messo nelle mani del mio aguzzino La violenza fisica economica psicologica sono pericolose perché te le porti dietro | il racconto drammatico di Elena Sofia Ricci

Ilfattoquotidiano.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Mi sono riappropriata di me stessa e sto avendo cura di me. Ho amato tantissimo mio marito, amo le mie figlie ma è giusto che adesso abbia cura di me. Gli anni che ho passato sono necessari per capire dove sono io adesso. Nel privato ho temuto di essere una persona ingombrante e ho commesso degli errori. Adesso questo spazio me lo sto riprendendo. Questo tempo mi è servito per recuperare quella ragazzina che voleva essere leggera e danzare (.) Sono sola da tre anni e sto benissimo. Non sono sigle ma sola, ci tengo a precisarlo. Sto ancora recuperando quella ragazza che voleva ballare ed essere gioiosa”: così Elena Sofia Ricci a Verissimo parla della sua separazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

mia madre mi ha inconsapevolmente messo nelle mani del mio aguzzino la violenza fisica economica psicologica sono pericolose perch233 te le porti dietro il racconto drammatico di elena sofia ricci

© Ilfattoquotidiano.it - “Mia madre mi ha inconsapevolmente messo nelle mani del mio aguzzino. La violenza fisica, economica, psicologica sono pericolose perché te le porti dietro”: il racconto drammatico di Elena Sofia Ricci

Altre letture consigliate

mia madre ha inconsapevolmente“Mia madre mi ha inconsapevolmente messo nelle mani del mio aguzzino. La violenza fisica, economica, psicologica sono pericolose perché te le porti dietro”: il racconto ... - L'attrice racconta a Verissimo il suo drammatico passato e la rinascita: "La violenza fisica, economica e psicologica te la porti dietro" ... Come scrive ilfattoquotidiano.it

mia madre ha inconsapevolmenteElena Sofia Ricci e l'abuso subito a 12 anni: “Mia madre mi mise inconsapevolmente nelle mani dell’aguzzino" - L'attrice Elena Sofia Ricci, a Verissimo, racconta di un passato difficile e di un abuso di cui fu vittima da bambina ... Segnala virgilio.it

mia madre ha inconsapevolmenteElena Sofia Ricci a Verissimo: l'abuso subito da piccola, i due papà, i fratelli conosciuti a 30 anni e il divorzio. «Il mondo maschile non è stato gentile con me» - Torna Verissimo, l'atteso appuntamento domenicale negli studi di Canale 5. Scrive ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Mia Madre Ha Inconsapevolmente