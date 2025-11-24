Mia madre mi ha inconsapevolmente messo nelle mani del mio aguzzino La violenza fisica economica psicologica sono pericolose perché te le porti dietro | il racconto drammatico di Elena Sofia Ricci
“Mi sono riappropriata di me stessa e sto avendo cura di me. Ho amato tantissimo mio marito, amo le mie figlie ma è giusto che adesso abbia cura di me. Gli anni che ho passato sono necessari per capire dove sono io adesso. Nel privato ho temuto di essere una persona ingombrante e ho commesso degli errori. Adesso questo spazio me lo sto riprendendo. Questo tempo mi è servito per recuperare quella ragazzina che voleva essere leggera e danzare (.) Sono sola da tre anni e sto benissimo. Non sono sigle ma sola, ci tengo a precisarlo. Sto ancora recuperando quella ragazza che voleva ballare ed essere gioiosa”: così Elena Sofia Ricci a Verissimo parla della sua separazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
“Mia madre mi ha inconsapevolmente messo nelle mani del mio aguzzino. La violenza fisica, economica, psicologica sono pericolose perché te le porti dietro”: il racconto ... - L'attrice racconta a Verissimo il suo drammatico passato e la rinascita: "La violenza fisica, economica e psicologica te la porti dietro" ... Come scrive ilfattoquotidiano.it
Elena Sofia Ricci e l'abuso subito a 12 anni: “Mia madre mi mise inconsapevolmente nelle mani dell’aguzzino" - L'attrice Elena Sofia Ricci, a Verissimo, racconta di un passato difficile e di un abuso di cui fu vittima da bambina ... Segnala virgilio.it
Elena Sofia Ricci a Verissimo: l'abuso subito da piccola, i due papà, i fratelli conosciuti a 30 anni e il divorzio. «Il mondo maschile non è stato gentile con me» - Torna Verissimo, l'atteso appuntamento domenicale negli studi di Canale 5. Scrive ilmessaggero.it