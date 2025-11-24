Mia madre mi ha inconsapevolmente messo nelle mani del mio aguzzino La violenza fisica economica psicologica sono pericolose perché te le porti dietro | il racconto drammatico di Elena Sofia Ricci

“Mi sono riappropriata di me stessa e sto avendo cura di me. Ho amato tantissimo mio marito, amo le mie figlie ma è giusto che adesso abbia cura di me. Gli anni che ho passato sono necessari per capire dove sono io adesso. Nel privato ho temuto di essere una persona ingombrante e ho commesso degli errori. Adesso questo spazio me lo sto riprendendo. Questo tempo mi è servito per recuperare quella ragazzina che voleva essere leggera e danzare (.) Sono sola da tre anni e sto benissimo. Non sono sigle ma sola, ci tengo a precisarlo. Sto ancora recuperando quella ragazza che voleva ballare ed essere gioiosa”: così Elena Sofia Ricci a Verissimo parla della sua separazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

