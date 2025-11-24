Mezzanino incidente tra auto e furgoncino dei pompieri | feriti i due conducenti

Mezzanino (Pavia), 24 novembre 2025 – Uno scontro frontale, tra un’auto e un furgoncino dei vigili del fuoco. Con i due conducenti rimasti feriti, in modo serio ma non in pericolo di vita. L’incidente è successo ieri mattina, poco dopo le 7.30, sulla Statale 617 Bronese a Mezzanino, in località Tornello: in un tratto rettilineo, con i due mezzi coinvolti che pare procedessero nelle opposte direzioni di marcia, anche se la dinamica è ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri intervenuti sul posto con una pattuglia del Radiomobile che ha effettuato i rilievi, anche per stabilire le responsabilità del sinistro stradale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

