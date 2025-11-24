Messina si dimette da capo allenatore Milano squadra a Poeta

Ingaggiato nell'estate 2019, resterà comunque come dirigente dell'Olimpia MILANO - Ettore Messina lascia la panchina di Milano. La società annuncia che il 66enne coach siciliano "ha lasciato l'incarico di capo allenatore della prima squadra. Questa decisione è stata presa di comune accordo con il pr. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Messina si dimette da capo allenatore Milano, squadra a Poeta

Altre letture consigliate

All’indomani della sconfitta dell’Olimpia Milano a Trieste, in un match spettacolare che ha lasciato scie di elettricità nell’aria, arriva un vero scossone nel basket italiano: Ettore Messina, come anticipato da La Gazzetta dello Sport, ha rassegnato le dimissioni d - facebook.com Vai su Facebook

FERMI TUTTI IN CHE SENSO MESSINA SI E' DIMESSO DA COACH DI MILANO? CLAMOROSISSIMO Vai su X

Olimpia Milano, si dimette Messina: la squadra affidata a Poeta - Lascia dopo tre sconfitte in una settimana tra campionato e Eurolega. Si legge su corriere.it

Olimpia Milano, la crisi è ufficiale: Ettore Messina si dimette. Panchina a Peppe Poeta - Un vero e proprio terremoto scuote il mondo del basket italiano: Ettore Messina ha rassegnato le dimissioni dal ruolo di capo allenatore dell'Olimpia Milano, la squadra che guidava dal 2019 e di cui ... Secondo today.it

Olimpia Milano, coach Messina si dimette: Poeta nuovo allenatore - (Adnkronos) – Terremoto all’Olimpia Milano: il coach Ettore Messina si è dimesso e la squadra è stata affidata a Peppe Poeta. Riporta pianetagenoa1893.net