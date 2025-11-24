Messina si dimette da capo allenatore Milano squadra a Poeta

Ilgiornaleditalia.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ingaggiato nell'estate 2019, resterà comunque come dirigente dell'Olimpia MILANO - Ettore Messina lascia la panchina di Milano. La società annuncia che il 66enne coach siciliano "ha lasciato l'incarico di capo allenatore della prima squadra. Questa decisione è stata presa di comune accordo con il pr. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

