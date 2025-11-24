Mercato Juve | la Fiorentina riallaccia i contatti per il rinnovo di Dodò Ecco la mossa dell’ex obiettivo bianconero che svela le sue intenzioni

Mercato Juve: la Fiorentina ha scongelato la situazione per il rinnovo di Dodò, riallacciando i contatti con l’entourage. Ecco l’idea del brasiliano. In un momento delicatissimo per la stagione della Fiorentina, ancora scossa dal cambio in panchina e impegnata nella difficile risalita dall’ultimo posto in classifica, arriva un segnale importante di pianificazione societaria. Dopo mesi di silenzio e incertezza, il club viola ha riallacciato i fili del discorso per il rinnovo di contratto di Dodò. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il gelo che era calato tra le parti sembra essersi sciolto, lasciando spazio a una nuova fase di negoziazione volta a blindare uno dei pilastri della rosa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Mercato Juve: la Fiorentina riallaccia i contatti per il rinnovo di Dodò. Ecco la mossa dell’ex obiettivo bianconero che svela le sue intenzioni

