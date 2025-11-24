Mercatini luminarie e performance | Carpi accende il suo Natale

Modenatoday.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le luci, l’albero addobbato, i regali, i desideri da esaudire, la musica che emoziona. Da sabato 29 novembre, con l’accensione delle luminarie e dell’albero di Natale in centro storico, si rinnova anche a Carpi l’atmosfera natalizia che conduce fino alla festa del 25 dicembre.L’accensione delle. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

mercatini luminarie e performance carpi accende il suo natale

© Modenatoday.it - Mercatini, luminarie e performance: Carpi accende il suo Natale

Approfondisci con queste news

Mercatini, luminarie e performance: Carpi accende il suo Natale - Da sabato 29 novembre, con l’accensione delle luminarie e dell’albero di Natale in centro storico, si rinnova ... Si legge su modenatoday.it

Mercatini, luminarie ed eventi: «A Natale Bari sarà una città magica» - Che siano a basso consumo e soprattutto che abbelliscano le strade e le piazze più rappresentative della città. lagazzettadelmezzogiorno.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Mercatini Luminarie Performance Carpi