Mercatini di Natale a Casella con musica gastronomia spettacoli e laboratori

Genovatoday.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

13^ edizione per “Natale Insieme”, i mercatini di Natale a Casella a cura di Pro Loco Casella e Pro Loco Valbrevenna Aps, che quest'anno coloreranno il Palazzetto dello Sport di Casella nelle giornate di sabato 29 (ore 14-22) e domenica 30 novembre (ore 10-19).Numerose saranno le bancarelle di. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

mercatini di natale a casella con musica gastronomia spettacoli e laboratori

© Genovatoday.it - Mercatini di Natale a Casella con musica, gastronomia, spettacoli e laboratori

Argomenti simili trattati di recente

Mercatini di Natale a Casella con musica, gastronomia, spettacoli e laboratori - 13^ edizione per “Natale Insieme”, i mercatini di Natale a Casella a cura di Pro Loco Casella e Pro Loco Valbrevenna Aps, che quest'anno coloreranno il Palazzetto dello Sport di Casella nelle giornate ... Riporta genovatoday.it

mercatini natale casella musicaNatale a Parma e Piacenza: mercatini, musica e Babbo Natale - Mentre a Piacenza, le festività iniziano il 22 novembre con il tradizionale mercatino in piazza Cavalli, aperto tutti i giorni fino alla vigilia di Natale. Si legge su ilrestodelcarlino.it

mercatini natale casella musicaFondo si trasforma nel Borgo di Natale: mercatini e altre proposte - Oltre alle casette tradizionali, spettacoli, laboratori creativi, musica dal vivo e momenti di intrattenimento che animeranno le vie del centro storico ... Da giornaletrentino.it

Cerca Video su questo argomento: Mercatini Natale Casella Musica