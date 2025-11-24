Mercatini di Natale a Casella con musica gastronomia spettacoli e laboratori
13^ edizione per “Natale Insieme”, i mercatini di Natale a Casella a cura di Pro Loco Casella e Pro Loco Valbrevenna Aps, che quest'anno coloreranno il Palazzetto dello Sport di Casella nelle giornate di sabato 29 (ore 14-22) e domenica 30 novembre (ore 10-19).Numerose saranno le bancarelle di. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
