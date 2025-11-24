Meloni | Straordinaria la vittoria di Stefani in Veneto premiata la serietà di tutto il centrodestra

Secoloditalia.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giorgia Meloni esulta per la vittoria nel Veneto, formula gli auguri di buon lavoro ai due presidenti eletti dal centrosinistra e ringrazia Cirielli e Lobuono per l’impegno profuso in Campania e in Puglia. Le parole del Premier. “ Alberto Stefani sarà il nuovo Presidente della Regione Veneto. Una vittoria frutto del lavoro, della credibilità e della serietà della nostra coalizione. A lui vanno i miei complimenti e i migliori auguri per le sfide che lo attendono”. Così sui social, il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, postando una sua foto con il neo-governatore veneto. “Congratulazioni anche ad Antonio Decaro in Puglia e a Roberto Fico in Campania per la loro elezione -aggiunge-. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

