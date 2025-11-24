Meloni | Straordinaria la vittoria di Stefani in Veneto premiata la serietà di tutto il centrodestra

Giorgia Meloni esulta per la vittoria nel Veneto, formula gli auguri di buon lavoro ai due presidenti eletti dal centrosinistra e ringrazia Cirielli e Lobuono per l’impegno profuso in Campania e in Puglia. Le parole del Premier. “ Alberto Stefani sarà il nuovo Presidente della Regione Veneto. Una vittoria frutto del lavoro, della credibilità e della serietà della nostra coalizione. A lui vanno i miei complimenti e i migliori auguri per le sfide che lo attendono”. Così sui social, il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, postando una sua foto con il neo-governatore veneto. “Congratulazioni anche ad Antonio Decaro in Puglia e a Roberto Fico in Campania per la loro elezione -aggiunge-. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

