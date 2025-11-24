Meloni in Angola per summit Ue-Ua In Italia grande attesa per le regionali

Tv2000.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La pagina politica. Tanti i temi in ballo, dalla manovra all’attesa dei risultati delle urne per il voto regionale. Servizio di Augusto Cantelmi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

