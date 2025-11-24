Meloni in Angola per summit Ue-Ua In Italia grande attesa per le regionali
La pagina politica. Tanti i temi in ballo, dalla manovra all’attesa dei risultati delle urne per il voto regionale. Servizio di Augusto Cantelmi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Meloni a Luanda per il VII summit Ue-Unione africana - A Luanda è arrivata ieri sera da Johannesburg la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, accolta da un ministro del governo dell'Angola, dal governatore di Luanda, e dall ... Si legge su quotidiano.net
Meloni al vertice Ue-Africa, 'impegno per cooperazione paritaria' - Unione africana è un'occasione per ribadire l'impegno verso un modello di cooperazione paritaria con le nazioni africane, in linea con il Piano Mattei, e per evi ... ansa.it scrive
Giorgia Meloni al vertice Ue-Unione africana in Angola - La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, si trova in Angola per partecipare al VII Vertice dell'Unione europea- Segnala msn.com