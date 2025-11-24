Meloni dopo le Regionali | Congratulazioni a Fico Che possa svolgere al meglio il suo mandato
La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha commentato sui social l’esito delle elezioni regionali, che hanno visto Alberto Stefani eletto nuovo Presidente della Regione Veneto. Meloni ha definito il risultato «una vittoria frutto del lavoro, della credibilità e della serietà della nostra coalizione», rivolgendo a Stefani «complimenti e i migliori auguri per le sfide che . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
Regionali Campania, Giorgia Meloni: «Congratulazioni a Roberto Fico per la sua elezione» - «Congratulazioni anche ad Antonio Decaro in Puglia e a Roberto Fico in Campania per la loro elezione». Scrive ilmattino.it
Elezioni regionali: Giorgia Meloni esulta per il Veneto ma “perde” in Campania e Puglia - Il messaggio della Premier Giorgia Meloni sui social dopo gli esiti delle elezioni regionali in Veneto, Campania e Puglia. Da newsmondo.it
Regionali Campania 2025, Giorgia Meloni si congratula con Fico: "Possa svolgere al meglio il suo mandato" - Il commento della Presidente del Consiglio ai risultati delle consultazioni regionali: "Un ringraziamento a Edmondo Cirielli" ... Riporta napolitoday.it