Mellone alza le barricate il nuovo governatore non passa Lega a valanga a Nardò

Lecceprima.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

NARDO’ – Il nuovo governatore della Puglia, Antonio Decaro, si appresta a scrivere la nuova pagina amministrativa della Regione, ma in quel di Nardò l’effetto Mellone tiene a galla il centrodestra e la città diventa roccaforte della Lega.Lo aveva annunciato alla vigilia del voto, il primo. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

