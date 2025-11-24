Mellone alza le barricate il nuovo governatore non passa Lega a valanga a Nardò

NARDO’ – Il nuovo governatore della Puglia, Antonio Decaro, si appresta a scrivere la nuova pagina amministrativa della Regione, ma in quel di Nardò l’effetto Mellone tiene a galla il centrodestra e la città diventa roccaforte della Lega.Lo aveva annunciato alla vigilia del voto, il primo. 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Mellone alza le barricate, il nuovo governatore non passa. Lega a valanga a Nardò

Leggi anche questi approfondimenti

Per la prima volta in 23 anni Moody’s alza il rating sovrano dell’Italia a Baa2 . L’outlook passa da “positivo” a “stabile” un segnale di fiducia internazionale concreta. Stabilità politica e credibilità fiscale;rafforzamento del sistema bancario; controllo della spesa p - facebook.com Vai su Facebook

Per la prima volta in 23 anni Moody’s alza il rating sovrano dell’Italia a Baa2 . L’outlook passa da “positivo” a “stabile” un segnale di fiducia internazionale concreta. Stabilità politica e credibilità fiscale;rafforzamento del sistema bancario; controllo della spesa p Vai su X

Mellone alza le barricate, il nuovo governatore non passa. Lega a valanga a Nardò - Il sindaco neretino ha lanciato una delle poche affermazioni regionali del centrodestra e di Lobuono che con oltre 7 mila preferenze, pari al 58,3 percento, ha superato Decaro. Come scrive lecceprima.it