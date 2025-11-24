Mega-alleanza AI | Microsoft NVIDIA e Anthropic siglano partnership strategica

(Adnkronos) – Microsoft, NVIDIA e Anthropic hanno annunciato, per mezzo di una nota ufficiale, una partnership destinata a ridefinire strategie ed equilibri nella corsa all'intelligenza artificiale. L'accordo, caratterizzato da impegni finanziari e tecnologici di vasta portata, è volto ad accelerare la scalabilità del modello AI Claude di Anthropic, ampliandone significativamente l'accesso per le aziende e . Potrebbe interessarti:. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it