Medicinali venduti nel minimarket la finanza li sequestra perché cancerogeni Commerciante va a processo ma viene assolto
ANCONA - Creme e gel trovati nel minimarket. Per la guardia di finanza erano medicinali e per giunta anche con sostanze ritenute cancerogene e di cui in Italia la vendita è vietata. Il negoziante, un 46enne bengalese, è stato accusato per quasi tre anni per esercizio abusivo della professione. Il. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
