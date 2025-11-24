ANCONA - Creme e gel trovati nel minimarket. Per la guardia di finanza erano medicinali e per giunta anche con sostanze ritenute cancerogene e di cui in Italia la vendita è vietata. Il negoziante, un 46enne bengalese, è stato accusato per quasi tre anni per esercizio abusivo della professione. Il. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

© Anconatoday.it - Medicinali venduti nel minimarket, la finanza li sequestra perché cancerogeni. Commerciante va a processo ma viene assolto