Medicinali venduti nel minimarket la finanza li sequestra perché cancerogeni Commerciante va a processo ma viene assolto

Anconatoday.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ANCONA - Creme e gel trovati nel minimarket. Per la guardia di finanza erano medicinali e per giunta anche con sostanze ritenute cancerogene e di cui in Italia la vendita è vietata. Il negoziante, un 46enne bengalese, è stato accusato per quasi tre anni per esercizio abusivo della professione. Il. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

medicinali venduti nel minimarket la finanza li sequestra perch233 cancerogeni commerciante va a processo ma viene assolto

© Anconatoday.it - Medicinali venduti nel minimarket, la finanza li sequestra perché cancerogeni. Commerciante va a processo ma viene assolto

Altri contenuti sullo stesso argomento

Maxi sequestro in un minimarket etnico a Parma. Multata una farmacia a Modena - Sequestrati sigarette e alcolici, capi d'abbigliamento e medicinali venduti senza autorizzazione in un minimarket etnico a Parma, nel quartiere San Leonardo. Segnala rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Medicinali Venduti Minimarket Finanza