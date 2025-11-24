Medici Usmaf è emergenza per i lavoratori marittimi I sindacati | Due in tutta la provincia la situazione è critica
Un'emergenza che pesa, sia a livello nazionale che sul territorio livornese. L'appello arriva direttamente dal segretario generale della Filt-Cgil Livorno, Giuseppe Guicciardo, e riguarda il numero dei medici del servizio statale Usmaf, ovvero l'ufficio di sanità marittima, aerea e di frontiera. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
