Mediaset rilancia il proprio impegno contro la violenza sulle donne con la campagna Se queste mura potessero parlare
Mediaset lancia una campagna speciale per la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, che ricorre martedì 25 novembre, Mediaset rinnova il proprio impegno nel contrasto a ogni forma di abuso attraverso una campagna di sensibilizzazione ad ampio raggio. L’iniziativa punta i riflettori su una delle emergenze sociali più gravi e diffuse del nostro tempo, invitando a non voltarsi dall’altra parte e a intervenire quando il silenzio diventa complice. “Se queste mura potessero parlare”: il racconto dei luoghi che nascondono il silenzio. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
