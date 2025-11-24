Mazzocchi dice no al Sassuolo Il perché della scelta non è solo Conte

Napolissimo.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La scelta di cuore. Il ritorno in campo di Pasquale Mazzocchi contro l’Atalanta chiude un cerchio. Dietro la sua permanenza non c’è solo la stima per Antonio Conte, ma una rinuncia economica precisa: in estate il giocatore ha rifiutato un’offerta del Sassuolo (con ingaggio più alto) pur di restare a Napoli. Ha preferito il ruolo di “gregario” a casa sua ai soldi e alla titolarità altrove. Pasquale Mazzocchi, terzino del Napoli Pasquale Mazzocchi 183 giorni dopo: la fine dell’incubo. Esistono calciatori che fanno rumore con le parole e altri che lo fanno con il lavoro. Mazzocchi appartiene alla seconda categoria. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

mazzocchi dice no al sassuolo il perch233 della scelta non 232 solo conte

© Napolissimo.it - Mazzocchi dice no al Sassuolo. Il perché della scelta non è solo Conte

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Sassuolo, si pensa a Pasquale Mazzocchi - Il Napoli continua il lavoro sul mercato nelle ultime ore, non solo in entrata ma anche in uscita. Secondo gianlucadimarzio.com

Mazzocchi nel mirino delle neopromosse: dopo il Pisa ci pensa anche il Sassuolo - Le neopromosse guardano in casa del Napoli per Pasquale Mazzocchi. Da m.tuttomercatoweb.com

Sassuolo, sulla corsia di destra resiste Mazzocchi: in lista anche Zappa. Oggi le visite di Vranckx - Il punto sul mercato del Sassuolo: oggi l’arrivo di Vranckx, mentre sulla corsia di destra in lista Mazzocchi e Zappa. Scrive gianlucadimarzio.com

Cerca Video su questo argomento: Mazzocchi Dice No Sassuolo