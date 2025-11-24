Mazzocchi dice no al Sassuolo Il perché della scelta non è solo Conte
La scelta di cuore. Il ritorno in campo di Pasquale Mazzocchi contro l’Atalanta chiude un cerchio. Dietro la sua permanenza non c’è solo la stima per Antonio Conte, ma una rinuncia economica precisa: in estate il giocatore ha rifiutato un’offerta del Sassuolo (con ingaggio più alto) pur di restare a Napoli. Ha preferito il ruolo di “gregario” a casa sua ai soldi e alla titolarità altrove. Pasquale Mazzocchi, terzino del Napoli Pasquale Mazzocchi 183 giorni dopo: la fine dell’incubo. Esistono calciatori che fanno rumore con le parole e altri che lo fanno con il lavoro. Mazzocchi appartiene alla seconda categoria. 🔗 Leggi su Napolissimo.it
