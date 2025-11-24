Pasquale Mazzocchi, si sa, è uno dei calciatori più apprezzati dalla tifoseria partenopea. L’esterno azzurro ha avuto modo di scendere in campo nella gara contro l’ Atalanta, vinta dai campioni d’Italia in carica per 3-1, raccogliendo l’applauso dei tifosi presenti allo stadio Diego Armando Maradona nella partita di sabato sera. Un gesto che non è passato inosservato per il calciatore, che sui social ha lanciato un messaggio bellissimo alla sua gente che mai ha smesso di acclamarlo. Mazzocchi parla ai tifosi del Napoli – ANSA – spazionapoli.it Notizie Napoli calcio, Mazzocchi ringrazia i tifosi con un post sui social. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Mazzocchi cuore di Napoli: il suo gesto per i tifosi è da pelle d’oca!