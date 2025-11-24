Mazda lancia il Black Friday sull’intera gamma

ROMA (ITALPRESS) – In occasione del Black Friday, Mazda presenta una campagna promozionale straordinaria che coinvolge l’intera gamma, dalle compatte ai SUV. L’iniziativa prevede vantaggi su ben otto modelli Mazda e condizioni finanziarie particolarmente vantaggiose, pensate per agevolare l’acquisto di una nuova vettura durante questo periodo di forte interesse commerciale. La promozione, valida solo per un periodo limitato, offre ai clienti un’opportunità unica per scegliere la propria vettura contando su convenienza, tecnologia avanzata e l’inconfondibile piacere di guida Mazda. L’offerta Black Friday sarà disponibile presso l’intera rete dei concessionari ufficiali Mazda dal 24 novembre al 6 dicembre 2025 e prevede extra sconti fino a 1. 🔗 Leggi su Ildenaro.it