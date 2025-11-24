Mayfield si infortuna alla spalla nella sconfitta della settimana 12

2025-11-24 14:10:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: I Tampa Bay Buccaneers hanno subito una pesante sconfitta contro i Los Angeles Rams, e ora potrebbero ritrovarsi senza il loro quarterback titolare. Il quarterback dei Tampa Bay Buccaneers Baker Mayfield ha subito una distorsione alla spalla nella sconfitta di domenica contro i Los Angeles Rams, ha confermato l’allenatore Todd Bowles dopo la partita. I Buccaneers scesero sul 6-5 con una pesante sconfitta per 34-7 contro i Rams, ora 9-2, una partita in cui Mayfield non giocò il secondo tempo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com