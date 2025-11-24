Maxi tamponamento in autostrada | è tragedia Morta una 22enne
Nella notte tra domenica e lunedì, mentre il traffico era già rallentato da un precedente tamponamento, la quiete dell’autostrada è stata spezzata da un nuovo e violentissimo impatto. Poco prima delle 3.30, in condizioni di scarsa visibilità e con una fila di auto ancora in fase di ripartenza, la situazione è precipitata in pochi istanti. In quel momento, la polizia stradale era già impegnata a gestire un primo incidente che aveva causato due feriti non gravi e formato una coda di circa due chilometri, creando un contesto di forte criticità per gli automobilisti in transito. >> “C’è una cosa che non sapete”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Approfondisci con queste news
Incidente questa mattina sull’autostrada A10 Genova - Ventimiglia, dove è avvenuto uno tamponamento fra un pullman e un mezzo pesante all’ingresso della galleria Terralba, sulla carreggiata in direzione di Savona. Al momento risulta ferita gravemente una - facebook.com Vai su Facebook
Maxi tamponamento in autostrada A1, quattro auto coinvolte e persone ferite: oltre 7 km di coda - Scontro fra quattro veicoli lungo l'autostrada Milano – Napoli nella giornata di oggi, martedì 6 maggio 2025, nel tratto ciociaro dell'A1, compreso fra Ferentino e Anagni. Come scrive fanpage.it
Tamponamento in autostrada, grave una 17enne - Una ragazza di 17 anni è rimasta gravemente ferita a seguito di un tamponamento tra la moto su cui viaggiava con il padre e un’auto, avvenuto questa mattina (domenica) sull’autostrada ... Segnala laprovinciapavese.gelocal.it