Max Giusti debutta su Canale 5 | Caduta Libera e The Wall nel preserale
Ricordate l’annuncio dell’arrivo di Caduta Libera con Max Giusti su Canale 5? E la puntata zero di The Wall, registrata in Grecia dallo stesso conduttore? Ora è ufficiale: il preserale del Biscione vedrà Max Giusti alla guida di entrambi i programmi. Sono infatti in programma le registrazioni di circa 40 puntate di Caduta Libera e altrettante di The Wall. Gli ascolti decideranno la programmazione Come spesso accade a Cologno Monzese, la tabella di marcia sarà dettata dai risultati auditel. A debuttare subito dopo Avanti un Altro dovrebbe essere Caduta Libera. Successivamente, in base agli ascolti, verrà deciso quando mandare in onda The Wall, le cui puntate potrebbero quindi essere trasmesse anche mesi dopo le registrazioni. 🔗 Leggi su Tivvusia.com
