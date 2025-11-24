Mattonella-trappola nel nuovo supermarket di Castelfidardo | anziana finisce all?ospedale verrà risarcita
CASTELFIDARDO - Non voleva lasciarsi sfuggire le promozioni lanciate dal supermercato nel giorno dell?inaugurazione, per questo era andata a fare la spesa insieme al figlio. Ma, arrivata. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it
