Mateta vuole e sogna la Serie A | interesse vero del Milan Ecco la rivelazione di mercato

Pianetamilan.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Calciomercato Milan, Mateta potrebbe essere il colpo invernale dei rossoneri in attacco. Il giocatore vorrebbe giocare in Italia. Ecco le ultime novità in merito. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Mateta vuole e sogna la Serie A: interesse vero del Milan. Ecco la rivelazione di mercato

