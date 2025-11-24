Mateta vuole e sogna la Serie A | interesse vero del Milan Ecco la rivelazione di mercato

Calciomercato Milan, Mateta potrebbe essere il colpo invernale dei rossoneri in attacco. Il giocatore vorrebbe giocare in Italia. Ecco le ultime novità in merito. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Mateta vuole e sogna la Serie A: interesse vero del Milan. Ecco la rivelazione di mercato

Approfondisci con queste news

#Mateta è aperto a lasciare il #CPFC. Le trattative contrattuali sono in stallo a causa di un sostanziale disaccordo sullo stipendio. Il #CrystalPalace vuole trovare una soluzione. Il 28enne ambisce a giocare in #SerieA prima della fine della sua carriera. [ Vai su X

Occasione di mercato dalla Premier per il Milan! Jean-Philippe Mateta rompe con il Crystal Palace. #MatetaMilan #Calciomercato #Milan #SerieA #CrystalPalace #Rossoneri - facebook.com Vai su Facebook

Zirkzee sogna i Mondiali e vuole lasciare il Manchester United: ipotesi Serie A e non solo, cosa succede a gennaio - La partenza di Hojlund non ha cambiato la situazione di Zirkzee, sempre ai margini dello United: può cambiare aria a gennaio, sul tavolo anche l'ipotesi Serie A. Da calciomercato.com

Matera sogna in grande - Tra conferme e novità, le biancazzurre sono le ambasciatrici di un movimento in crescita non solo in Basilicata. Scrive rainews.it