Massimiliano Gallo al Trianon Viviani con Anni ‘90… noi che volevamo la favola!

Sabato 29 novembre alle 21 (in replica domenica 30 novembre alle 18), al teatro Trianon Viviani, Massimiliano Gallo è l’autore, il regista e il protagonista dello spettacolo di teatro musicale Anni ‘90. noi che volevamo la favola!.Tra assoli e duetti, l’Artista tocca tante corde dell’animo umano. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

