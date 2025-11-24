Martina Lattuca scomparsa a Calamosca vicino Cagliari si cerca ancora la commessa dopo le scarpe ritrovate
Ritrovate le scarpe di Martina Lattuca, riprese le ricerche della donna di 49 anni scomparsa da giorni a Cagliari. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
Argomenti simili trattati di recente
La scomparsa di Martina Lattuca continua a tenere con il fiato sospeso l’intera comunità di Cagliari, mentre le ricerche proseguono ormai da diversi giorni senza risultati certi. Le indagini ripartono dagli ultimi avvistamenti registrati nella zona di Calamosca e d - facebook.com Vai su Facebook
Martina Lattuca, scomparsa a Calamosca: ritrovata una nuova scarpa Vai su X
A Calamosca riprese le ricerche di di Martina Lattuca - Ancora nessuna traccia di Martina Lattuca, la commessa cagliaritana di 49 anni scomparsa lo scorso martedì pomeriggio nella zona di Calamosca. Segnala rainews.it
Martina Lattuca scomparsa a Cagliari, il rinvenimento di una scarpa fa scattare ulteriori ricerche in mare - Il rinvenimento della scarpa è avvenuto per caso domenica mattina da parte di un canoista che remava proprio sotto la scogliera dove nei giorni scorsi ... Secondo fanpage.it
“È lì, sotto la scogliera”. Scomparsa Martina Lattuca, arriva la notizia: ritrovamento shock - Il dramma della scomparsa di Martina Lattuca, la commessa quarantanovenne di Cagliari svanita nel nulla martedì scorso, continua a tenere con il fiato sospeso ... thesocialpost.it scrive