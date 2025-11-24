Martina Di Felice è campionessa italiana Under 19 | trionfo nei 57 kg a Olbia

Un’altra impresa sportiva porta in alto il nome di Chieti: Martina Di Felice, 17 anni, è la nuova campionessa italiana Under 19 nella categoria 57 kg. La giovane pugile teatina ha conquistato il titolo oggi a Olbia, al termine di un percorso impeccabile che l’ha vista sbaragliare la concorrenza. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

