Martedì torna la Champions e noi siamo già tutti davanti alla tv

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Le prime quattro giornate della League Phase di Champions League sono andate in archivio e, a metà del percorso, per le squadre è già tempo di fare i conti con la classifica. In corsa ci sono 36 formazioni che per i prossimi mesi, fino alla finale del 30 maggio 2026 a Budapest, giocheranno 203 partite. Il programma delle italiane nella quinta giornata. Le prime due italiane a scendere in campo martedì 25 novembre alle 21 sono Juventus e Napoli, entrambe bisognose di punti pesanti. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Martedì torna la Champions e noi siamo già tutti davanti alla tv

