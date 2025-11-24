Marte nasconde davvero acqua? Il nuovo radar MARSIS smentisce tutto

Per anni gli scienziati hanno sperato di trovare acqua liquida nascosta sotto i ghiacci marziani. Il pianeta rosso, che miliardi di anni fa era attraversato da fiumi e laghi, oggi è un deserto gelido e apparentemente privo di vita. Eppure qualcosa aveva fatto sperare: il radar MARSIS, montato su una sonda europea, aveva captato strani segnali dalla calotta polare sud del pianeta, in una zona larga circa 20 chilometri. Quelle riflessioni anomale sembravano gridare “qui sotto c’è acqua”. Il ragionamento aveva una sua logica: sotto i ghiacci, protetta dalle temperature polari estreme della superficie, l’acqua potrebbe mantenersi liquida grazie al calore interno del pianeta o a concentrazioni elevate di sali che ne abbassano il punto di congelamento. 🔗 Leggi su Cultweb.it

