Marocchino punta il dito contro Spalletti | McKennie trequartista e Koopmeiners in difesa… Che senso ha?!

Juventusnews24.com | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Marocchino punta il dito contro Spalletti: «McKennie trequartista e Koopmeiners in difesa. Che senso ha?!». Le parole dell’ex bianconero. Domenico Marocchino, ex calciatore bianconero, non ha nascosto il proprio  malumore  e la sua  delusione  dopo la  prestazione opaca  della  Juventus  nel pareggio contro la  Fiorentina  al Franchi. Intervenuto ai microfoni di  Radio Bianconera  durante la trasmissione  Cose di Calcio,  Marocchino  ha espresso un  giudizio netto, puntando il dito soprattutto contro alcune  decisioni tecniche  di  Luciano Spalletti. Critiche alla lettura della partita e alla gestione dei ruoli. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

marocchino punta il dito contro spalletti mckennie trequartista e koopmeiners in difesa8230 che senso ha

© Juventusnews24.com - Marocchino punta il dito contro Spalletti: «McKennie trequartista e Koopmeiners in difesa… Che senso ha?!»

Contenuti che potrebbero interessarti

marocchino punta dito controMarocchino duro sulla Juve: "Sono deluso, scelte incomprensibili: Koopmeiners in difesa e McKennie trequartista?” - Domenico Marocchino, intervenuto ai microfoni di Radio Bianconera durante la trasmissione Cose di Calcio, non ha nascosto il proprio malumore dopo la prestazione della Juventus al Franchi. Come scrive tuttojuve.com

Marocchino e le partite contro il Como: "Mi marcava sempre Vierchowood e aveva qualche difficoltà..." - A due giorni dalla sfida con il Como, Domenico Marocchino ha parlato delle sue esperienze contro i Lariani: “Contro il Como ho un paio di ricordi, sia da avversario in B con la maglia della Cremonese, ... Segnala tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Marocchino Punta Dito Contro