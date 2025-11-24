Marocchino punta il dito contro Spalletti | McKennie trequartista e Koopmeiners in difesa… Che senso ha?!

Marocchino punta il dito contro Spalletti: «McKennie trequartista e Koopmeiners in difesa. Che senso ha?!». Le parole dell’ex bianconero. Domenico Marocchino, ex calciatore bianconero, non ha nascosto il proprio malumore e la sua delusione dopo la prestazione opaca della Juventus nel pareggio contro la Fiorentina al Franchi. Intervenuto ai microfoni di Radio Bianconera durante la trasmissione Cose di Calcio, Marocchino ha espresso un giudizio netto, puntando il dito soprattutto contro alcune decisioni tecniche di Luciano Spalletti. Critiche alla lettura della partita e alla gestione dei ruoli. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Marocchino punta il dito contro Spalletti: «McKennie trequartista e Koopmeiners in difesa… Che senso ha?!»

Marocchino duro sulla Juve: "Sono deluso, scelte incomprensibili: Koopmeiners in difesa e McKennie trequartista?" - Domenico Marocchino, intervenuto ai microfoni di Radio Bianconera durante la trasmissione Cose di Calcio, non ha nascosto il proprio malumore dopo la prestazione della Juventus al Franchi.

