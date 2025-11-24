Mario Lavezzi | Ornella cercava la perfezione In un mondo musicale di ‘yes men’ lei amava il contraddittorio

Milano – In una giornata come questa, per davvero non c’è niente di più triste che ricordare la felicità. Quella regalata da Ornella Vanoni ad una Milano pronta a darle il suo ultimo saluto con la tromba di Paolo Fresu in sottofondo. L’interprete di “Domani è un altro giorno” se n’è andata venerdì sera “senza accorgersene, così come avrebbe voluto”, racconta Mario Lavezzi, autore e produttore, ma soprattutto (grande) amico. “Dopo cena s’è messa davanti alla tv, ha chiesto alla domestica un gelato, e, prima che tornasse, ci ha lasciati”. Chi l’ha avvertita? “L’avvocato Annamaria Bernardini de Pace. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Mario Lavezzi: “Ornella cercava la perfezione. In un mondo musicale di ‘yes men’ lei amava il contraddittorio”

