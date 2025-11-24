Maria Vera Ratti | Enrica e Ricciardi sono felici ma poi… La quarta stagione? Ancora non si sa

Maria Vera Ratti è Enrica ne Il Commissario Ricciardi, ossia la donna che riesce a conquistare il suo cuore e a renderlo felice. Anche se il loro idillio amoroso non durerà a lungo, almeno stando ai libri di Maurizio de Giovanni da cui è tratta la serie. La terza stagione è agli sgoccioli (i quattro episodi sono andati in onda dal 10 al 24 novembre 2025 su Rai 1) e Maria Vera Ratti ci racconta del rapporto speciale tra Enrica e Luigi Alfredo Ricciardi ( Lino Guanciale ), come ha fatto a conquistarlo e del rapporto clima che si è creato sul set con gli altri attori, da Serena Iansiti ( leggi la nostra intervista ) a Susy Del Giudice. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Maria Vera Ratti: “Enrica e Ricciardi sono felici, ma poi… La quarta stagione? Ancora non si sa”

Contenuti che potrebbero interessarti

- Nuovi progetti firmati Rai per Alessio Lapice, l’amato Calogiuri della fiction “Imma Tataranni….” e Maria Vera Ratti, ovvero Enrica nella fiction “Il Commissario Ricciardi”. - I due attori campani saranno i protagonisti della serie "Roberta Valente – Notaio in Sorr - facebook.com Vai su Facebook

“Il Commissario Ricciardi”: su Rai1 la terza stagione, con Lino Guanciale e Maria Vera Ratti illibraio.it/news/serie-tv/… #serietv Vai su X

Maria Vera Ratti: “Enrica e Ricciardi sono felici, ma poi… La quarta stagione? Ancora non si sa” - Maria Vera Ratti ci racconta di Enrica e del suo amore per il Commissario Ricciardi, anche se qualcosa accadrà. Secondo dilei.it

Il Commissario Ricciardi 3, Ratti: “Il loro amore piace perché va oltre il tempo” - Enrica Colombo, interpretata da Maria Vera Ratti, è la dirimpettaia e interesse amoroso de Il Commissario Ricciardi. Come scrive quilink.it

Maria Vera Ratti è Enrica in “Il commissario Ricciardi”: «Cosa posso dire di Luigi se non che era ora!» - L'attrice interpreta il grande amore del protagonista (Lino Guanciale) che finalmente si è deciso a raccontare il suo segreto ... sorrisi.com scrive